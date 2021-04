Borsbeek spoort inwoners aan om met de fiets vaccin te halen en bezorgt hen kaart met veilige route

Het is een initiatief van de partij Iedereen Borsbeek, de partij van de burgemeester. De routes bevatten ook wat extra's zegt gemeenteraadslid Geert Van de Laar: "Er is een toeristische insteek. Zo gaat de route langs een aantal geocaches. Het is dus een zoektocht, waarbij je een schat zoekt. We dachten dat dat wel leuk zou zijn."

Borsbekenaren zullen een kaartje in de bus krijgen met een QR-code. Met een smartphone of tablet kan je dan naar een website surfen, waar je de routes kan downloaden. Daarnaast wordt er ook informatie gegeven over het openbaar vervoer, voor wie niet met de fiets of de auto kan of wil.