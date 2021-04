Brandweer evacueert 35 bewoners uit woontoren in Oostende

De brand brak rond half 5 donderdagmorgen uit. "Er was veel rook op de 5de verdieping. We moesten 33 mensen evacueren”, zegt brandweerkapitein Dries Van der Veken. De brandweer van Oostende zette de grote middelen in en kreeg ook versterking uit buurgemeenten. Het duurde een tijdje vooraleer ze de brandhaard vond.

Ook burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) kwam ter plaatse. “Omdat we de brandhaard niet meteen vonden, werd het medisch interventieplan in gang gezet. Dan komt de noodplanningsambtenaar in actie en zoeken we opvang voor de geëvacueerden. Maar kort daarna vonden we de brandhaard dan toch. Het medisch interventieplan werd meteen afgeblazen. Ik ben opgelucht dat er niets ergers gebeurd is."