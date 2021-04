Buitenlesdag vandaag: in openlucht leren heeft verschillende voordelen

In de hogeschool van Gent bereiden ze studenten in de lerarenopleiding voor op het buitenlesgeven. Docent Tine Miet Van Maele geeft les in het eerste jaar lerarenopleiding, aan studenten die later in het basisonderwijs willen lesgeven: "We hebben zelfs de les over het buiten lesgeven ook ineens buiten georganiseerd. Dat is de beste manier om te tonen hoe het moet. Zo korten we de schermtijd van de studenten ook in, wat ineens ook gezonder is voor hen." Tijdens de lessen werd ook uitleg gegeven door organisatie MOS en mensen van BosPlus.