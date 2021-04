Callcenters kunnen weinig twijfelende Brusselaars overtuigen om zich te laten vaccineren

Inge Neven benadrukt wel dat alle vaccins die klaarliggen ook gezet worden. "71% van de Brusselse 65-plussers is intussen gevaccineerd. Maar we hopen nog een tandje bij te kunnen steken. We willen meer mensen overtuigen. Wat wel goed werkt zijn persoonlijke gesprekken en het inzetten van apothekers om mensen aan te sporen om zich te laten vaccineren." Er wonen in het Brusselse Gewest ook een heel wat moslims. Veel mensen doen mee aan de Ramadan, de islamitische vastenmaand. Vermoedelijk wachten heel wat moslims tot na de Ramadan op 15 mei om zich te laten vaccineren. "Ik begrijp dat mensen die de hele dag vasten geen zin hebben om zich na een vaccin nog slapper of slechter te voelen. Maar zeker ook die groep moeten we overtuigen om zich binnenkort te laten vaccineren."