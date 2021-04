China lanceert nieuw ruimtestation (en ook Belgische wetenschappers zullen daar onderzoek doen)

Er zal ook onderzoek gebeuren in het nieuwe ruimtestation. Belgische onderzoekers van het SCK CEN, een Belgisch nucleair onderzoekscentrum, werken mee aan één van de geplande onderzoeken.

"Het project heet Tumors in Space", zegt Sarah Baatout, hoofd radiobiologie aan het SCK CEN. "We willen onderzoeken wat er met tumoren gebeurt in de ruimte. Het gaat om hypermodern kankeronderzoek, waarbij we gebruik maken van mini-organen. Die worden gemaakt in een laboratorium van tumoren en gezonde weefsels."

Die mini-organen gaan op termijn naar het ruimtestation. "Daar zal onderzocht worden wat de invloed is van gewichtloosheid op de ontwikkeling van tumoren. Ook het effect van kosmische straling zullen we onderzoeken."

Het onderzoek is belangrijk met het oog op lange ruimtereizen in de toekomst. "Stel bijvoorbeeld dat een astronaut kanker krijgt tijdens een ruimtereis. Zal die kanker zich dan trager of sneller ontwikkelen dan op aarde? Dat soort vragen willen we beantwoorden."

Het onderzoek is ook belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe kankerbehandelingen.