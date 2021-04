"Breek de koterij onverwijld af": nieuw toeristisch onthaalgebouw aan het Steen in Antwerpen oogst bergen kritiek

De Antwerpse stadsbouwmeester, Christian Rapp, blijft kalm bij alle kritiek. "Het was de beste inzending van 5 ontwerpen", zegt hij op Radio 2 Antwerpen. "In de jury zaten iemand van Erfgoed Vlaanderen, een schepen, de Vlaamse bouwmeester, de stadsbouwmeester en professoren om in alle deskundigheid tot een objectief oordeel te komen."



Heel wat critici verwijzen naar het Havenhuis dat intussen een opvallende landmark is geworden in de Antwerpse skyline. Maar ook dat kreeg heel wat kritiek over zich heen: "Je kan niet overal havenhuizen neerzetten. We hadden inderdaad de keuze om te kiezen voor iets contrasterends of iets wat het monument in alle glorie laat bestaan en laat schitteren, want het Steen was wel wat verloederd naar mijn gevoel. Het was dus kiezen tussen een glazen doos ernaast of iets wat zich aanpast aan het bestaande gebouw."

Volgens de bouwmeester is het ook nog te vroeg om nu al een oordeel te vellen: "Beoordeel het pas als het Steenplein en de kaaien zijn aangelegd, als je de fundamenten van de burcht kan zien. Dan zal het veel minder negatief overkomen, is mijn verwachting."