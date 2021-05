Coronacrisis heeft amper een invloed op de investeringen van de Limburgse bedrijven

Het bedrijf HiGenius in Genk is een voorbeeld van een investeerder. Dat familiebedrijf is actief in de schoonmaaksector. Het heeft een aantal prototypes van Chinese poetsrobots aangekocht en is een van de eerste bedrijven die ze zal inzetten. Daarnaast mikt het bedrijf dit jaar op extra medewerkers en het investeert ook in duurzaamheid.