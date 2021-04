Britten zijn op zoek naar hun 15 "maanbomen", gegroeid uit zaadjes van de Apollo-14-missie in 1971

Enkele jaren later werden die boompjes verspreid geplant in een aantal staten in de VS, maar er werden er cadeau gedaan aan Brazilië, Zwitserland en Japan. Volgens Koen Geukens is dan ook niet duidelijk hoe die 15 "maanbomen" in het Verenigd Koninkrijk beland zijn. Mogelijk gaat het om bomen die voortgekomen zijn uit zaden van de eerste generatie.

Het was overigens geen primeur: in 1946 schoten de Amerikanen ook al zaden in de ruimte met een raket. Die gingen niet in een baan om de aarde, maar raakten wel 100 kilometer hoog. Ook die zaden ontkiemden nadien normaal. Voor zo ver bekend zouden er geen "maanbomen" of hun afstammelingen in België verzeild geraakt zijn.