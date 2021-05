Dode bij ongeval in Kester

Het ongeval gebeurde donderdagavond rond half zes op de Ninoofsesteenweg in Kester, een deelgemeente van Gooik. Een man reed met zijn auto in de richting van Halle toen hij om een nog onduidelijke reden van zijn baanvak afweek. Hij belandde tegen een boom en ging vervolgens overkop. Daarop kwam hij in een lager gelegen boomgaard terecht. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Het ging om de Brandweerzone Vlaams-Brabant West, een MUG-team, een ziekenwagen en de lokale politie. Alle hulp kwam helaas te laat. Het slachtoffer was op slag dood. Een wetsdokter en verkeersdeskundige kwamen ter plaatse om de oorzaak van het ongeval te achterhalen. Er was alleszins geen ander voertuig bij het ongeval betrokken.