Venezuela kijkt uit naar zaligverklaring van de "dokter der armen", die naam maakte tijdens de vorige pandemie

In de daaropvolgende jaren, toen de uiterst linkse Hugo Chavéz president was, verslechterde de relatie met het Vaticaan. Chávez verweet de katholieke leiders in eigen land en in Rome dat ze hun rug toekeerden naar de armen en aan de kant stonden van rijke oligarchen. Het Vaticaan moest niets weten van wat het het "neomarxisme" van Chávez noemde. Sinds paus Franciscus kerkleider is, zijn de relaties met Venezuela veel verbeterd. Franciscus gaf in juni zijn zegen voor de zaligverklaring van Hernandéz, een stap op weg naar de heiligverklaring.