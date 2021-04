Door corona bleef 1 op de 5 huidkankers onopgemerkt, "laat je controleren", zeggen Goedele Liekens en dermatologen

De dermatologen roepen de mensen op om zelf hun huid in het oog te houden en te controleren op speciale vlekjes. Het is belangrijk om een melanoom in een vroeg stadium te herkennen om het goed te kunnen behandelen", zegt van der Endt. "Op Euromelanoma.org kan je nakijken hoe je dat precies moet doen. Je zet je voor een grote spiegel en kijkt naar je gezicht, achter je oren – eventueel met een handspiegel – en zo ga je heel het lichaam bekijken. De rug is natuurlijk moeilijk, dat kan je best aan iemand vragen om te doen. Mensen kunnen een melanoom herkennen als een vlekje bijvoorbeeld jeukt of pijn doet of niet geneest wanneer het bloedt. Je kan het ook herkennen aan de vorm. Verdachte vlekjes zijn asymmetrisch, ze hebben een onregelmatige boord, er zitten verschillende kleuren in en de diameter is groter dan 6 à 7 millimeter. Als vlekken veranderen en groeien moet er zeker naar gekeken worden."