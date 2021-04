Duits Grondwettelijk Hof verplicht overheid om klimaatdoelen na 2030 aan te scherpen

In 2019 besloot de "Grote Coalitie" van de Duitse sociaaldemocraten en christendemocraten, onder leiding van bondskanselier Angela Merkel, 54 miljard euro te investeren in het Duitse klimaatplan. In de overeenkomst werden maatregelen getroffen om de CO2-uitstoot tegen 2030 te doen verminderen met 55 procent ten opzichte van 1990. In hetzelfde jaar voerden de Duitsers ook de eerste klimaatbeschermingswet door, waarin per sector duidelijke reductiedoelstellingen werden vastgelegd.