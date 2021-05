Eeklo komt met zomerplan voor horeca en handelaars: "Grotere terrassen en meer parkeerplaatsen"

Er is ook aandacht voor bezoekers, want de markt wordt maar gedeeltelijk parkeervrij gemaakt. Daardoor is er plaats om er verschillende zomerse activiteiten te organiseren. “Er is besloten om de wekelijkse markt blijvend een plaats te geven”, zegt De Waele. “Vandaar dat we altijd activiteiten zullen organiseren die zich zullen doorgaan van vrijdag tot en met woensdag.”

Het aanbod van evenementen dat kan georganiseerd worden is heel uiteenlopend. “We denken aan allerhande activiteiten die mensen op de been brengen en zorgen voor beleving. Dat kan gaan van tentoonstellingen, tot een doolhof voor de kinderen enzovoort", klinkt het. Het zomerplan van Eeklo start op 8 mei en loopt tot 3 oktober.