Vlaams minister van Energie Demir waarschuwt voor misleidende reclame over terugverdientijd thuisbatterij

Energiebedrijven spelen in op die stijgende interesse in alternatieven voor de terugdraaiende teller en maken dan ook veelvuldig reclame voor de thuisbatterij. Maar dat gebeurt niet altijd op een correcte manier, stelt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir vast. Onder meer energiebedrijf Essent bezondigt zich aan het verspreiden van misleidende informatie over de terugverdientijd van dergelijke batterijen, stelt ze.

Op de website van Essent kon je tot vandaag bijvoorbeeld lezen dat je zo'n thuisbatterij in 3 tot 5 jaar hebt terugverdiend, afhankelijk van de capaciteit van de batterij. "Totaal misleidend", vindt Demir. En het is niet de eerste keer, voegt ze eraan toe. Eerder bezondigden energiebedrijven zich al aan misleidende informatie over de terugdraaiende teller.