Evergem scant tot 3 meter diep in de bodem op bommen: "We zijn zeker dat er nog zitten"

Evergem gaat nu in twee fasen werken: "We gaan eerst de grond scannen en afgraven tot 1,2 meter diepte. Vanaf daar gaan we weer bomdetectie doen en dan geraken we tot op 3,70 meter diepte." Die diepte is belangrijk, want rioleringen worden op maximaal 3,50 meter diepte aangelegd. "Eens dat gebeurd is, bekijken we hoe de werkzaamheden in de gemeente verder kunnen gaan."