Hartverwarmend tafereel: familie bosuilen lokt natuurliefhebbers naar park Baron Casier in Waregem

Waregem heeft er tijdelijk een bescheiden attractie bij: een familie bosuilen die een nest heeft in één van de bomen achteraan het park Baron Casier. Uilen die in onze regio een nest bouwen, worden minder uitzonderlijk. Alleen zijn deze dieren in Waregem zeer goed te zien doordat er nog niet zoveel bladeren aan de boom hangen. De jonge uiltjes komen ook al eens vaker overdag buiten, want eigenlijk zijn uilen nachtdieren.

De meeste natuurliefhebbers en amateurfotografen staan er 's ochtends vroeg om de uilen te zien. Het is voorlopig nog geen overrompeling. Het prachtig gezinsportret hierboven en de foto onderaan komen van Waregemnaar Koen De Jaegher.