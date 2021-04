Federale regering gaat maximaal drie nieuwe gascentrales subsidiëren

Ons land wil de omslag maken naar een elektriciteitssysteem waarbij hernieuwbare bronnen (wind, zon...) een steeds groter deel uitmaken van de energiemix. Maar die bronnen zijn er niet altijd, wanneer we ze het meeste nodig hebben, of zijn er plots in overvloed wanneer we ze niet nodig hebben. Daarom moet er meer flexibiliteit in het systeem komen, om pieken en dalen op te vangen. Kerncentrales kunnen dat onvoldoende: ze kunnen minder makkelijk zomaar aan- of afgeschakeld worden.