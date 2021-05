Veel studenten zeggen huurcontract kot vroegtijdig op: "Ze zien studeren niet meer zitten door de pandemie"

Dat studenten hun kot vroegtijdig opzeggen is nochtans niet nieuw. In de jaren voor de coronacrisis gebeurde dat ook, maar toen kwam dat door slechte resultaten na de eerste examenronde, of bijvoorbeeld omdat koppels wilden samenwonen. Maar nu blijkt dat het vaak gebeurt omdat studenten gedemotiveerd zijn door de coronacrisis en niet meer willen studeren. Bedrijf Upkot, een grote speler op vlak van studentenhuisvesting, ziet het vaak gebeuren in Gent, maar ook in Brussel en Wallonië: "We zien de tendens eigenlijk overal", zegt Nele Van Damme van het bedrijf.