Geraardsbergen bouwt "amfitheater" voor evenementen: "Het wordt een arena voor maximum 350 personen"  

Cultuurcentrum De Abdij biedt er aan aantal voorstellingen aan die normaal binnen zouden doorgaan. “Die kunnen ze nu wel buiten laten plaatsvinden”, zegt Duhau. “Hetzelfde geldt voor een comedyshow. Ook het jaarlijkse festival Muziek in ‘t Park, dat normaal dus in het Abdijpark doorgaat, kan nu wel doorgaan in deze zomerarena.”

“Alles is uiteraard nog onder voorbehoud. We hopen natuurlijk dat de cijfers van op intensieve zorgen eerst beter worden”, verduidelijkt Duhau. Het amfitheater moet er komen op de ligweide van Den Bleek, waar het zwembad vroeger was, en zal er staan van 18 juni tot 1 augustus. Daarvoor heeft de stad 50.000 euro opzij gezet.