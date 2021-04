Groen-voorzitter Almaci roept op om werknemers met onzekere statuten beter te beschermen

Het gaat volgens haar om vijf categorieën die nog niet voldoende sociale bescherming krijgen. Ten eerste platformwerkers, mensen die voor online platformen diensten uitvoeren, zoals Deliveroo en Uber. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over zelfstandigen in bijberoep, mensen met flexjobs of artiesten en kunstenaars.

"Dat zijn mensen die vaak in precaire statuten zitten met weinig sociale bescherming, die ook geen pensien opbouwen. En het zijn vooral mensen met een laag inkomen die dan toch gaan werken en die vaak geen keuze hebben. Het is absurd dat we mensen krijgen die bij wijze van spreke een A-statuut hebben met volledige sociale zekerheid, en mensen met een B-statuut die nauwelijks bescherming krijgen."

De eerste stap is nu om die jobs in kaart te brengen, zegt Almaci. "Voor de kunstenaars is bijvoorbeeld al een werkgroep opgericht om concreet in kaart te brengen wat de noden zijn en welke antwoorden mogelijk zijn." Vervolgens moet dat kluwen van precaire statuten tegen het licht gehouden worden, zegt ze. "Dat staat trouwens ook in het regeerakkoord, dat die contracten geëvalueerd moeten worden. Op basis daarvan moet er dan gekeken worden wat er moet worden gedaan."