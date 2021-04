"Ik ben een vechter en ik ga er blijven voor gaan": hoofdverpleegkundige Isabelle Persoons wint speciale zorg-award

Aangezien we ons nog steeds in een coronapandemie bevinden, is het een online prijsuitreiking geworden die je volledig live kon volgen op YouTube. De live-opnames vonden plaats in de Minardschouwburg in Gent. Er was ook muziek en eerste minister Alexander De Croo nam het zorgpersoneel nog eens uitdrukkelijk te bedanken. "We hebben zo vaak gesproken over de helden van Corona", zei De Croo. "Ik wil graag benadrukken hoeveel respect wij hebben voor alles wat jullie gedaan hebben de voorbije maanden."