Indiase variant van coronavirus duikt op in Limburg

In Brussel, Leuven en Aalst werden de afgelopen weken ook al enkele besmettingen met de Indiase variant van het corovanirus vastgesteld. Nu is die variant ook in Limburg opgedoken. Er is geen verband met die eerdere besmettingen. De getroffen gezinnen zouden recent nog in India geweest zijn, voor familiebezoek.

Of die Indiase variant besmettelijker is dan het gewone COVID-19 virus en of de vaccins ertegen geschikt zijn, wordt nog onderzocht. Bij bijna alle vastgestelde coronabesmettingen in Limburg gaat het tegenwoordig om de Britse variant.