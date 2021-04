Er zijn nogal wat mensen die zich ergeren aan veelvuldig onderbreken in interviews. Vorig jaar, 2020, kreeg ik er 320 klachten over. Dit jaar, we zijn eind april, ook al 300. Ik vind zelf ook dat er wat te veel wordt onderbroken. Onderbreken kan perfect verantwoord zijn, maar sommige onderbrekingen roepen ook meer irritatie op dan andere.