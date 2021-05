Kaders met foto’s van speeltuigen duiken op in Ronse: "Er is nood aan meer speeltuinen"

De stad erkent het probleem en wil er ook werk van maken. "We experimenteren momenteel al in verschillende wijken met spelinfrastructuren. Daarbij kijken we op welk enthousiasme en welke vragen die stuiten bij de kinderen in de buurt", zegt schepen van Jeugd, Aaron Demeulemeester (N-VA).

Voor het project werden spel- en sportmaterialen aangekocht die naar verschillende wijken worden gebracht. Wat succesvol is, kan dan een permanente plaats krijgen, zegt Demeulemeester. "Daarmee testen we eigenlijk of de toestellen de juiste zijn voor de plek waar we ze gebracht hebben."