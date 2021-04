Leuven herstelt acht beelden op historisch stadhuis

Tijdens de inspectie werd ook vastgesteld dat de gevel achter een achttal andere beelden gebarsten is, door het roesten van de ankers. Schepen Vansina: “De herstelling van deze barsten is moeilijk omdat de beelden moeilijk bereikbaar zijn en volledig weggenomen moeten worden om de verroeste ankers te kunnen vervangen door nieuwe in inox. De beelden worden nu terug stevig in elkaar gezet en voorzichtig bijgewerkt waar nodig.”

Een grondige herstelling zal gebeuren in het kader van de herbestemming van het stadhuis tegen 2027, wanneer het volledige gebouw in stelling zal staan. In afwachting zal er minstens jaarlijks een inspectie van de schade gebeuren.