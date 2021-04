Liveblog: Verdere daling van de ziekenhuisopnames, besmettingen blijven hangen

Het gebruik van het elektronisch toezicht - zeg maar de enkelband - in Vlaanderen is vorig jaar toegenomen. Onder invloed van corona werd het instrument vooral vaker gebruikt bij voorlopige hechtenis, blijkt uit het jaarverslag van het Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. In 2020 werden in Vlaanderen 4.201 enkelbanden aangesloten, zowat 2 procent meer dan in 2019. Elk jaar is er een lichte toename.

Het globale cijfer verbergt wel een opvallende evolutie die te maken heeft met de coronacrisis. Zo werden er 945 enkelbanden aangesloten in het kader van een voorlopige hechtenis (opsluiting tijdens het gerechtelijk onderzoek, red.). Dat was een toename met 60 procent in vergelijking met 2019. Wie met een enkelband in voorlopige hechtenis zit, mag zijn huis niet verlaten, behalve om bijvoorbeeld naar de politie of de rechtbank te gaan.

Dat onderzoeksrechters en parketten vaker mensen hun voorlopige hechtenis met een enkelband thuis lieten uitzitten, komt omdat er dan minder mensen in de gevangenis moesten verblijven. En zo kon het risico op coronabesmettingen in de gevangenis beperkt worden. "Het elektronisch toezicht bij voorlopige hechtenis was al aan een opmars bezig, maar door corona is het in een stroomversnelling geraakt", zegt Tina Gabriël, directielid bij het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET), in het jaarverslag. Ze verwacht dat het gebruik nog zal toenemen.



Voor het VCET betekent dat extra werk, want die dossiers moeten intensief opgevolgd worden. "Het gaat om mensen die nog niet veroordeeld zijn, maar wel zeer strikt opgevolgd moeten worden", aldus directielid Femke Vereecken. "Ze mogen nooit hun huis verlaten, enkel om naar de politie of de rechtbank te gaan. En dan krijgen ze een gps mee, zodat hun hele traject gecontroleerd kan worden. Bij de minste beweging moeten wij de onderzoeksrechter waarschuwen."