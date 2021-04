Slaat het mislukte loonakkoord een barst binnen de Vivaldi-coalitie? Ivan De Vadder: "Niet los zien van 1 mei"

De vakbonden willen meer dan de 0,4 procent maximale opslag (bovenop de index) die de loonwet voorziet. De hele berekening om tot die 0,4 te komen is niet eerlijk en moet op de schop, is hun redenering. De socialisten familie sluit zich daarbij aan. Want niet alleen Rousseau, ook PS-voorzitter Magnette (ook in de meerderheid) had eerder al laten verstaan dat die 0,4 procent te weinig is.