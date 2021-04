Regering probeert loonoverleg te redden: sociale partners bijeen op kabinet van premier De Croo

"Niet alleen voor de competitiviteit van het bedrijfsleven of om sociale onrust te vermijden, maar vooral: het probleem dreigt zich te verplaatsen naar binnen de regering", aldus Chris De Nijs. "Nu is het al zo dat de liberale en socialistische partijvoorzitters tegen elkaar opbieden. Dat dreigt de broze eenheid binnen de coalitie te verstoren. De premier heeft er dus alle belang bij om tussen te komen."

Intussen komt de deadline van 1 mei wel dichterbij. "De blokken liggen klaar om het huis te bouwen. De liberale vakbond hoor je zeggen dat ze misschien na 1 mei moeten voortdoen, CD&V-voorzitter Joachim Coens vindt dat ook. Als er een klein zuchtje is dat ruikt naar een mogelijk akkoord, zal de politiek zeker niet zeggen dat de deadline van 1 mei absoluut te houden is. Misschien is dat ook goed want dan haal je de kwestie uit het ideologische probleem van de toespraken op de dag van de Arbeid waarbij niemand wil toegeven", schetst VRT-journalist Chris De Nijs.