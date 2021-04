Poging om lijk te verbranden na een moord heeft verwoestende "Markley"-bosbrand veroorzaakt, zegt politie van Californië

De Markley-brand, die dus ontstond nadat Serretino het lijk van Castro in brand had gestoken, verspreidde zich snel over de regio en kostte het leven aan twee inwoners die niet op tijd aan de vlammen konden ontsnappen. De 82-jarige Douglas Mai en de 64-jarige Leon Bone werden dood teruggevonden in hun huis. Castro's familie reageerde emotioneel toen ze vernam dat nog eens twee mensen stierven door Serriteno's toedoen: "We herbeleven de nachtmerrie."

Vele burgers moesten bovendien worden geëvacueerd en verloren hun woonst en bezittingen in het vuur. Het vuur dat nu dus aangestoken blijkt te zijn met een bepaalde reden.