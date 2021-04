Nederlandse schrijver Hafid Bouazza (51) overleden

Hafid Bouazza werd geboren in de Marokkaanse stad Oudja. Zijn ouders verhuisden met het gezin in 1977 naar Nederland. In 1996 debuteerde Bouazza met de verhalenbundel "De voeten van Abdullah". Hij won er de E. du Perronprijs mee, een jaarlijkse bekroning voor iemand die zich inzet "voor de bevordering van wederzijds begrip en een goede verstandhouding tussen alle in Nederland woonachtige bevolkingsgroepen".