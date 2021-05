Noord-Ierland is 100 jaar, reden tot feest? We vroegen het de Noord-Ieren zelf: "Denk niet dat we 110e verjaardag halen"

Vanaf de 16e eeuw streken in Ierland grootgrondbezitters neer die de gronden van Ierse boeren in beslag namen om er "plantages" op te richten. Kolonisten uit Engeland en Schotland teelden er landbouwproducten om het Britse vasteland mee te voeden. De Ieren werden tweederangsburgers. Opstanden werden bloedig neergeslagen en in de 19de eeuw kwamen een miljoen Ieren om in hongersnoden en nog eens een miljoen mensen emigreerden.

De paasopstand in 1916 was het begin van een jarenlange guerillaoorlog die uitmondde in de scheiding van het eiland. Noord-Ierland was voor de Britten ook economisch interessant omwille van zijn industrie, havens en scheepswerven. Maar ook hier werd de katholieke bevolking gediscrimineerd: op de beroemde werf in Belfast waar de Titanic is gebouwd, werden geen katholieke arbeiders aangenomen. Het was de Amerikaanse burgerrechtenbeweging uit de jaren 60 die de aanleiding was voor het begin van de Troubles.