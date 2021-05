Omstreden asielcentrum in Kalmthout gaat zo snel mogelijk weer dicht

Het opvangcentrum in Kalmthout is in gebruik sedert november 2020 maar kan nooit tot de volle capaciteit worden gebruikt . "Dit heeft te maken met het feit dat een aantal vergunningen ontbreken om het centrum volledig uit te bouwen", zegt staatssecretaris Mahdi op Radio 2 Antwerpen. "Daarom is in onderling overleg tussen Fedasil en de private partner G4S besloten om het opvangcentrum te sluiten. Maar vooral omwille van de slechte relatie die er was met de private partner. Dat is niet op de juiste manier verlopen zoals ik dat wens met respect voor de lokale besturen. "