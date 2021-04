Burgemeester roept op: "Kom in eigen bubbel op bedevaart naar Scherpenheuvel" 

Sinds maandag mag je weer buiten samenkomen met tien mensen, maar ook dat aantal vindt burgemeester Manu Claes te veel: "We roepen op om in je eigen bubbel te komen. Dat moet voorkomen dat er teveel drukte zou ontstaan in het centrum van Scherpenheuvel of in de basiliek. Want naast bedevaarders doen ook veel wandelaars en fietsers ons centrum aan. We willen vermijden dat grote groepen naar Scherpenheuvel komen, en tien mensen is toch al een grote groep. Iedereen is dus welkom, maar liefst in de eigen bubbel."