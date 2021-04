OPROEP: Stel jouw vragen over de Belgische vaccinatiestrategie aan vaccinoloog Pierre van Damme

Nu een vierde van de volwassen bevolking een eerste keer is ingeënt en er pas 900.000 dossissen werden geleverd, komt de vaccinatiecampagne in ons land stilaan op kruissnelheid. Reden genoeg om Pierre Van Damme, vaccinoloog en lid van de Taskforce Vaccinatie, vrijdagmiddag uit te nodigen in onze webstudio. Heb jij nog vragen over je vaccinatie of de vaccinatiestrategie in het algemeen? Bezorg ze ons via onderstaand formulier en we proberen ze morgen te beantwoorden.