Oudste Belg Julia Van Hool (111) overleden: "Corona en twee Wereldoorlogen kregen haar niet klein"

Op 7 mei 1909 wordt Van Hool geboren in de Augustijnenhoeve in Putte. Ze heeft vier zussen en twee broers. In de jaren 1920 begint ze met haar oudere zus een kapperszaak. Ze huwt in 1932 met René Op de Beeck en samen nemen ze een beenhouwerij over. Ze krijgen vier kinderen: Marcel, Jos, Florent en Annie. Net voor hun gouden huwelijksjubileum, in 1982, overlijdt René.