Pas gerenoveerd wegdek van "brokkelviaduct" in Gentbrugge is al meteen aan herstelling toe

Sinds kort is het viaduct in de richting van Kortrijk volledig vernieuwd. Toch heerst bij de buurtbewoners vandaag geen hoerastemming. In een brief die vandaag in de bus viel, meldt het Agentschap Wegen & Verkeer dat er binnenkort bijkomende renovatiewerken moeten uitgevoerd worden. Niet aan de rijbaan in de richting van Antwerpen, waar nog volop aan gewerkt wordt maar wel in de richting van Kortrijk. De richting die nog maar pas is hersteld. "De bijkomende werken zijn nodig omdat het vernieuwde wegdek ter hoogte van een aantal voegen al schade vertoont", zo staat in de brief te lezen. "We onderzoeken wat de oorzaak van de schade is, maar voor de veiligheid willen we ook al de nodige herstellingen doen."