Politie zoekt wie duif neerschoot met pijl en boog in Heule

Dinsdag vond een voorbijganger in de Kortrijksestraat in Heule de duif met een pijl dwars door het lijf. De vogel was nog in leven. De persoon verwittigde meteen de politie die een beroep deed op een dierenarts. Die slaagde erin de pijl te verwijderen. De duif is ondertussen aan de beterhand.

De politie zoekt de schutter die de duif al dan niet opzettelijk heeft neergeschoten. Ze gaat na of er camerabeelden zijn in de buurt. De politie doet ook een oproep naar mogelijke getuigen. Wie meer info heeft, kan dat melden via het telefoonnummer 1701 of via 1701@pzvlas.be.