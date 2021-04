Primeur: Mummie uit museum in Warschau blijkt geen priester te zijn, maar zwangere vrouw

De mummie werd niet opengemaakt, maar op de beelden is te zien dat ze schouderlang krullend haar had. In de buikholte ontdekten de wetenschappers vier bundels, vermoedelijk apart ingepakte en gebalsemde organen. De foetus werd echter niet weggenomen tijdens de mummificatie, maar zat nog altijd in de baarmoeder. Waarom dat zo is, is voor de onderzoekers niet duidelijk.