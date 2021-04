Historicus Herman Van Goethem over protest tegen nieuwbouw Steen: "Raakt hart van Antwerpen, men onderschat dat"

De toekomst zal uitwijzen of de nieuwbouw in de smaak zal vallen en "of we het afbreken of laten staan". Dat zal ook afhangen van het al dan niet slagen van de nieuwe bestemming. Herman van Goethem: "Misschien kijken we over twintig jaar wel om en zeggen: ho, dat is nu eens een typisch gebouw van 2021, weet je nog, uit die coronatijd? Maar intussen kijken we met onze hedendaagse blik en zeggen we met heel veel mensen: help, moet dit het nu absoluut zijn?"