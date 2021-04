Handelsfederatie Comeos over uitspraak Rousseau: "Het klopt niet dat kassierster Deborah niets heeft gekregen"

Maar volgens Dominique Michel van handelsfederatie Comeos klopt die uitspraak helemaal niet. "Wat wel klopt is dat Deborah en haar collega's enorm hard gewerkt hebben het afgelopen jaar. We hebben dan ook beseft dat we iets moesten doen voor Deborah en haar collega's, en dat hebben we ook gedaan", klinkt het.

"Zo hebben niet enkel de kassiersters, maar ook mensen die in de magazijnen werken, 5 extra verlofdagen gekregen. Daarnaast hebben ze ook 2 keer een premie van 500 euro netto gekregen, dus 1.000 euro in totaal. Dat is ook normaal en dat hebben wij dan ook met veel plezier gedaan", aldus Michel.

Maar zo'n premie is niet hetzelfde als een loonopslag. Dat laatste is immers een permanente loonsverhoging, terwijl een premie een eenmalige uitkering is. "Het is een extra inspanning voor de moeilijker periode die de kassiersters hebben doorgemaakt", duidt Michel.

Maar dan nog klopt de uitspraak niet, volgens hem. "Mensen vergeten dat er ook nog een indexatie is, dat is een loonsverhoging. Dat betekent extra geld voor de werknemers. En daarbovenop komt er nog een permanente loonsverhoging van 0,4 procent. Daarnaast waren we ook bereid om met de vakbonden te spreken over een extra inspanning voor de bedrijven die uitzonderlijk goed gepresteerd hebben."