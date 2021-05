Sandra en Benjamin uit Herne gaan te voet naar Rome

"Op één dag wandelen we ongeveer 20 kilometer", legt Sandra's echtgenoot Benjamin uit. "We zijn gisterenochtend vertrokken in Herne en hebben gewandeld tot in Quenast, bij Rebecq. Vandaag vertrekken we naar Ittre, een kortere afstand. Maar dat mag ook eens, zeker in het begin, dan kunnen onze schouders en rug wennen aan de rugzakken."

"Over een drietal maanden komen we dan aan in Rome", aldus Benjamin. "We hebben een speciaal traject achter de rug en kozen dus ook een speciale bestemming. Bovendien is Rome ook een bedevaartsoord." Slapen doet het koppel in een tent. "Alleen voor de eerste zes nachten hebben we een slaapplek gezocht. Voor de rest zien we wel waar we onze tent kunnen opzetten", zegt Sandra.