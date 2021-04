Nog onduidelijkheid over voltijds contactonderwijs in Noord-Limburg: "Pandemie gaat hier op en neer" 

De Noord-Limburgse scholen gaan nu met de gemeentebesturen en de gezondheidsexpert na of meer les op school wel veilig kan. Directeur Bart Kerkhofs van de WICO-scholengroep: "Het is heel moeilijk in te schatten, want de pandemie gaat hier wat op en neer."

Kerhofs hoopt natuurlijk dat het kan. "Het zou goed zijn dat de leerlingen voor het einde van het schooljaar nog de kans krijgen om elkaar nog eens te zien en om op een normale manier les te volgen."