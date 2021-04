Slaapkliniek UZ Gent heeft bijna dubbel zoveel patiënten met slaapproblemen door corona

Professor Mariman ziet ook slaapproblemen ontstaan op het mentale vlak. "We zijn noodgedwongen in een ander levenspatroon terechtgekomen," weet ze. In het begin was dat een goede zaak, maar later bleek dat veel minder goed. "Mensen die thuis werken, hebben in het begin meer tijd om te slapen, het slaappatroon verbetert. Maar op langere duur kwam er meer stress in huis. Kinderen moeten niet meer gewoon naar school, je moet dat in huis allemaal anders gaan managen en dan komt de stressgevoeligheid meer naar boven."

Ook minder bewegen en lang met beeldschermen werken doet de slaap geen goed. We komen ook minder buiten in het daglicht, stelt Mariman vast, wat ook niet bevorderlijk is om goed te slapen. "Daglicht regelt onze biologische klok."