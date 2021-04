Wijsvinger van 38 centimeter uit het Louvre herenigd met hand van reusachtig beeld van keizer Constantijn in Rome

In de Capitolijnse Musea in Rome bevinden zich het hoofd en de linkerhand van een kolossaal bronzen standbeeld van keizer Constantijn (circa 272-337 van onze tijdrekening). Enkele vingers of kootjes ontbreken en in de palm van de hand zit een gat waar de rijksappel in paste, dat is de bol in het midden op de foto. In 2018 deed de Franse wetenschapster Aurélia Azéma een bijzondere ontdekking in het Louvre, toen ze onderzoek deed naar oude lastechnieken.