Steeds meer Limburgse gemeenten dienen bezwaar in tegen leidingstraat: "Aanslag op de natuur"

Er liggen momenteel 3 trajecten op tafel, en alledrie lopen ze door Limburg. Van de 18 Limburgse gemeenten waar de pijpleiding zou kunnen passeren, zijn er voorlopig 12 die een bezwaar of negatief advies hebben ingediend. Ook de gemeente Tessenderlo dient bezwaar in, want de leidingstraat zou pal door het stiltegebied Gerhagen lopen. Burgemeester Fons Verwimp (Vooruit-SPil): "Het is een aanslag op dit gebied. We hebben hier serieus in geïnvesteerd, we zijn een belangrijke poort naar De Merode en we zijn het eerste stiltegebied van Vlaanderen. Dat zou dan allemaal verdwijnen en dat vinden wij onaanvaardbaar. De leidingstraat mag en kan hier niet komen."