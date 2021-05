1 op de 7 voetbalvelden in West-Vlaanderen is in kunstgras: "Er komen er meer en meer bij"

Van de ruim 500 voetbalvelden in West-Vlaanderen zijn er al 80 in kunstgras. Dat is ongeveer 1 op de 7. En dat aandeel zou wel eens snel kunnen groeien. 20 van de 80 veldjes werden het afgelopen jaar aangelegd en er is veel interesse. Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen is niet verwonderd: "Je hebt minder mensen nodig om zo'n veld in kunstgras te onderhouden en het is ook leuker om op te spelen dan op een terrein waarop de bal altijd stuitert en hobbelt", zegt hij. "In tegenstelling tot een veld met natuurgras, dat terug ingezaaid moet worden, kan je er ook bijna het hele jaar door op voetballen."