TikTok haalt "pikant" filmpje van "Thuis" offline: "Heel bizar, zeker als je ziet wat er allemaal op TikTok staat"

Om een jong publiek aan te trekken, hebben de makers van de "Eén"-reeks "Thuis" extra ingezet op hun socialemediaprofielen. "We vinden het belangrijk dat “Thuis” van en voor iedereen is, zowel jong als oud", zei producer Hans Roggen eerder. "Dat is altijd zo geweest, al hebben we de voorbije jaren wel actief gewerkt aan het digitale verhaal rond “Thuis”."