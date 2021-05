Weduwe Toots Thielemans: "Blij dat hij deze coronatijd niet moet meemaken"

Toots' weduwe Huguette is blij dat we haar bellen over Toots: "Ik ben blij om de herinneringen, maar ook droevig. Als je meer dan 40 jaar met iemand samenleeft, dan mis je die natuurlijk. Muziek was zijn leven. Ik ben eigenlijk blij dat hij deze coronatijd niet meemaakt: geen concerten, optredens en mensen die samen naar muziek luisteren, dat zou Toots niet overleven. Ik ben zelf ook niet gespaard door Corona. Maar ik ben terug beter en hoop in topvorm te zijn voor het Tootsjaar volgend jaar in Brussel. Mensen mogen niet vergeten wie hij was en hoe zijn muziek klonk en klinkt over de hele wereld."