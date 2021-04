Topman Tony Coonen (55) van mutualiteit De Voorzorg vrij onder voorwaarden

Speurders van de Limburgse federale politie hebben ontdekt dat de verdachten in de corruptiezaak bij De Voorzorg zich verrijkt zouden hebben met meerdere miljoenen. Intussen is de boekhouder van De Voorzorg die eerder vrijgelaten was, opnieuw onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Tegelijk is een vennoot van de vastgoedmakelaar die betrokken is bij de omkopingspraktijken in verdenking gesteld.

Het onderzoek zou draaien rond panden die De Voorzorg verkocht heeft aan een vastgoedmakelaar. In ruil daarvoor zouden er bepaalde gunsten gegeven zijn. En de bedragen die het parket nu noemt zijn niet min, het zou gaan om meerdere miljoenen euro's, klinkt het.