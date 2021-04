Van Gucht ziet coronacijfers dalen: "Als we vrijheden voorzichtig gebruiken, betekent dat geen extra risico"

"Maar we moeten wel voorzichtig blijven, want de versoepelingen van de laatste dagen hebben hun effect nog niet gehad", waarschuwt de viroloog. "We zijn nog aan het nasurfen op de paaspauze."

"Binnenkort zal het virus meer ruimte krijgen, maar dat zal gecompenseerd worden door het feit dat we elke week meer vaccineren", aldus Van Gucht. Conclusie? "We moeten optimistisch zijn, maar we moeten rustig aan vooruitgaan." Volgens Van Gucht kan te snel en te veel versoepelen tot een nieuwe ontsporing leiden.